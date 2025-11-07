Путин выдвинул Ботвинкина на должность прокурора Тувы
На совместном заседании комитетов Совета Федерации 11 ноября 2025 года будет рассмотрена кандидатура Евгения Ботвинкина на должность прокурора Республики Тыва. Его представил президент России Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Евгению Ботвинкину 60 лет. Уроженец Магнитогорска Челябинской области, окончил Свердловский юридический институт. В органах прокуратуры работает с 1989 года. С 1996-го по 2006 год работал прокурором Ленинского района Магнитогорска. В 2006 году господин Ботвинкин стал заместителем прокурора Югры. В 2015 году назначен на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа.
Как писал «Ъ-Сибирь», место прокурора Тувы освободилось 27 октября. Тогда глава надзорного ведомства республики Сергей Дябкин получил назначение на должность прокурора Республики Якутия.