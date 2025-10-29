Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Освободилась должность прокурора Тувы

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Дябкина прокурором Республики Якутия. Соответствующий указ главы государства, датированный 27 октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

46-летнему Сергею Дябкину присвоен классный чин государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенант). В 2001 году окончил с отличием Красноярский государственный аграрный университет. С 2002 года по 2018 год он служил в органах прокуратуры Красноярского края, в августе 2018 года приказом генпрокурора был назначен на пост первого заместителя прокурора Республики Тыва. В октябре 2021 года Сергей Дябкин возглавил надзорное ведомство этого региона.

Илья Николаев

