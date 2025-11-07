Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиту Кучерова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Вегас Голден Найтс» он забросил две шайбы и отметился результативной передачей.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы». В составе победителей дубль также сделал Брэндон Хэйгел, по одной шайбе забросили Гейдж Гонсалвес и Доминик Джеймс. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев отметился двумя голами и результативным пасом. Также у проигравших шайбу забросил Митч Марнер.

Второй звездой дня стал американский нападающий «Анахайм Дакс» Крис Крайдер. Он стал автором двух шайб в матче против «Даллас Старс», его клуб одержал победу — 7:5. Третьей звездой признали канадского голкипера «Сент-Луис Блюз» Джоэля Хофера. В игре с «Буффало Сейбрс» (3:0) он отразил 28 бросков по своим воротам и провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.

Таисия Орлова