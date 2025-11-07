Игрок «Зенита» Луис Энрике номинирован на престижную премию ФИФА The Best

Бразильский нападающий петербургского ФК «Зенит» Луис Энрике вошел в число претендентов на престижную премию ФИФА The Best по итогам 2025 года. Игрок заявлен в номинации «Мужская команда»: победителями в ней станут 11 лучших игроков на своих позициях, которые образуют символическую сборную мира.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Кроме футболиста сине-бело-голубых, представляющего также сборную Бразилии, на звание лучших игроков атаки претендуют Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и другие.

Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте ФИФА.

Андрей Цедрик