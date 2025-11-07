В Свердловской области до конца года создадут детский общественный совет

В Свердловской области до конца 2025 года появится региональный детский общественный совет. Об этом заявила новый региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Титова на пресс-конференции, посвященной планам работы на посту.

Совет должен помочь собирать обратную связь от детей региона, став механизмом ее сбора. Сейчас в аппарате уполномоченного продумываются концепцию работы совета. Госпожа Титова уточнила, что создание таких советов — общая «канва деятельности» детских омбудсменов по всей стране. Такой орган уже создан на федеральном уровне и в некоторых регионах России.

В числе приоритетных задач Татьяна Титова отметила вопрос о росте преступности среди несовершеннолетних, задачу по сокращению социального сиротства. Еще один вектор дальнейшей работы — организация трудоустройства подростков и создание «форм и конструкций», которые помогут «увести ребенка с улицы» и привлечь к конструктивной деятельности.

«Моя задача достаточно взвешенно проанализировать те инициативы, которые были, для того, чтобы поступательно в них влиться. И после этого определить дальнейшие направления»,— пояснила госпожа Титова. По ее словам, она еще не встречалась с экс-уполномоченным по правам детей в Свердловской области Игорем Мороковым.

Татьяна Титова заняла должность свердловского детского омбудсмена 28 октября. Она окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека».

Анна Капустина