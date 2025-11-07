В Удмуртии наблюдается рост цен на первичном и вторичном рынке жилья

В третьем квартале в Удмуртии наблюдается рост цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, средняя цена 1 кв. м в новостройках увеличилась на 984 руб. и составила 118,1 тыс. руб., что ставит регион на 8-е место в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в Татарстане цена за 1 кв. метр в новостройках достигает 198,1 тыс. руб. Наименьшая стоимость «квадрата» в Оренбургской области — 93,2 тыс. руб.

На вторичном рынке Удмуртии средняя цена увеличилась на 23,7 тыс. руб. и составила 113,6 тыс. руб. за 1 кв. м. По этому показателю регион расположился 4-е место в округе. На «вторичке» Татарстан также лидирует с ценой 155,4 тыс. руб. за «квадрат», в то время как самые низкие цены фиксируются в Оренбургской области — 82,4 тыс. руб.

Напомним, Ижевск стал лидером среди 70 крупнейших городов России по увеличению цен на вторичное жилье в октябре. 1 кв. м вторичного жилья в столице Удмуртии подорожал на 3,1%, достигнув стоимости 104,7 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в Ижевске увеличилась на 2,6% и составила 5,3 млн руб.

Анастасия Лопатина