Ижевск возглавил рейтинг городов России по росту цен на вторичное жилье в октябре

Ижевск стал лидером среди 70 крупнейших городов России по увеличению цен на вторичное жилье в октябре, согласно данным федерального портала «Мир квартир». 1 кв. м вторичного жилья в столице Удмуртии подорожал на 3,1%, достигнув стоимости 104,7 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в Ижевске увеличилась на 2,6% и составила 5,3 млн руб.

В целом, в большинстве российских городов наблюдается рост цен. Из 70 проанализированных городов, в 58 за октябрь цены на 1 кв. м «вторички» увеличились. За Ижевском следуют Челябинск с ростом цен на 2,7%, Омск и Брянск с 2,3%, а также Чебоксары, где увеличение составило 2,2%. В среднем по стране 1 кв. м на вторичном рынке подорожал на 0,6%, достигнув 123,1 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что динамика цен на вторичном рынке жилья начинает сравниваться с первичным, при этом вторичное жилье в среднем на 19% дешевле новостроек, что делает его более привлекательным для покупателей.

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска составила в начале октября 129,2 тыс. руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Прирост за месяц — 0,9%.

Анастасия Лопатина