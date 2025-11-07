На ремонт приборов на Казанской ТЭЦ-3 в 2026 году выделят 20,1 млн

На проведение ремонта оборудования на Казанской ТЭЦ-3 в 2026 году выделят 20,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт коснется контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), а также средств автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Работы охватят обслуживание и наладку измерительных приборов, включая оборудование химической лаборатории, котлоагрегатов и турбин. Ремонт будет производиться в разное время в течение всего 2026 года. Заказчиком выступает АО «ТГК-16».

Казанская ТЭЦ-3 — промышленно-отопительная теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом и электроэнергией предприятия и жителей Казани. Филиал входит в структуру АО «ТГК-16» (группа «ТАИФ»).

Ранее сообщалось, что на обслуживание оборудования Казанской ТЭЦ-3 потратят 50 млн руб.

Анна Кайдалова