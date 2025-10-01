На обслуживание оборудования Казанской ТЭЦ-3 потратят 50 млн рублей

В 2026 году для Казанской ТЭЦ-3 закупят техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, а также систем АСУТП и КИПиА. Сумма составляет 50,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обслуживание датчиков температуры, расхода, давления АСКУТ, а также приборов и оборудования КИПиА. Заказчиком выступает АО «ТГК-16». Тепловые электростанции АО «ТГК-16» снабжают теплом и энергией, по большей части, крупнейшие предприятия Татарстана — ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Казанская ТЭЦ-3» — филиал АО «ТГК-16» (группа «ТАИФ»), промышленно-отопительная теплоэлектроцентраль комбинированного цикла, расположенная в Северо-Западной промзоне Казани.

Ранее сообщалось, что на капремонт насосов «Казанской ТЭЦ-3» в этом году направят 33,5 млн руб.

Анна Кайдалова