Общественная палата Удмуртии выдвинет Дмитрия Чистякова на выборах главы Ижевска

Действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил о поддержке своей кандидатуры Общественной палатой Удмуртии на предстоящих выборах мэра столицы республики. Об этом градоначальник написал во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Возложенные на меня и на команду города задачи решали и решаем, пусть и не всегда сразу и легко, но точно с желанием сделать наш город комфортным <...> Спасибо Общественной палате Удмуртии за поддержку моей кандидатуры на предстоящих выборах»,— добавил господин Чистяков.

Напомним, прием предложений о кандидатурах на должность главы Ижевска продлится до 11 ноября. Свои предложения вправе вносить политические партии, совет муниципальных образований Удмуртии, региональная Общественная палата, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и гордума Ижевска.

Список претендентов на пост главы Ижевска будет рассмотрен главой Удмуртии Александром Бречаловым и направлен на утверждение в гордуму. Далее местный парламент изберет градоначальника из числа представленных кандидатур.

Решение о новом порядке избрания главы Ижевска новый созыв местной гордумы принял 14 октября. По новому федеральному законодательству (МСУ, ФЗ-33, ст. 88), такой механизм является единственно возможным способом избрания мэров столиц регионов в РФ. Выступления кандидатов с программой развития Ижевска сохраняются.

Подробнее о новом механизме читайте в материале «Градоначальник пойдет по вертикали».

Анастасия Лопатина