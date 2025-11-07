Дело о гибели при пожаре подростка возбуждено под Новосибирском

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели при пожаре ребенка, сообщило правоохранительное ведомство.

По данным следствия, трагедия произошла сегодня утром в одном из деревянных домов в селе Улыбино Искитимского района. Погибшей было 12 лет. Еще шесть человек получили ожоги.

«Семья многодетная. Когда произошло возгорание — все были в доме. К счастью, родителям и четверым детям удалось выбраться. Как так вышло, что еще один ребенок остался внутри, выясняют следователи»,— написал в своем Telegram-канале глава Искитимского района Юрий Саблин.

По словам чиновника, в доме был установлен пожарный извещатель, но сработал он с запозданием. Господин Саблин пообещал найти способ восстановить часть дома, пострадавшую от огня.

По уголовному делу назначена судебная экспертиза для установления причин смерти ребенка. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

Как писал «Ъ-Сибирь», при пожаре в деревянном бараке в Новосибирске погибли пять человек. По обвинению в поджоге задержан местный житель, ранее судимый за уничтожение имущества путем поджога.

Михаил Кичанов