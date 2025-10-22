Задержан подозреваемый в поджоге жилого дома в Новосибирске

В Томске правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге многоквартирного деревянного дома в Новосибирске. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает прокуратура региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», возгорание произошло в ночь на 18 октября на втором этаже здания по ул. Римского-Корсакова. Площадь пожара составила 600 кв. м. Погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

Ранее областным СУ СКР было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова