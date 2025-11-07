ММК продолжает зарыбление Магнитогорского водохранилища

Магнитогорский металлургический комбинат продолжает реализацию экологической инициативы по увеличению биологического разнообразия реки Урал — в пруд возле парка отдыха «Лукоморье» были выпущены 50 тыс. штук молоди сазана.

Большая фура, заполненная пластиковыми контейнерами с молодняком сазана, прибыла из Саратовской области. В процедуре зарыбления участвовала комиссия, в которую входили не только специалисты ММК, но и государственной инспекции рыбоохраны, Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

«Наша задача — проконтролировать выпуск водно-биологических ресурсов в новую среду обитания. Мы промерили температуру воздуха, воды в Урале и в контейнерах с рыбой. Пролили контейнеры, чтобы температура в них не превышала нормы, то есть создали все условия для того, чтобы подготовить сеголеток к выпуску», — рассказывает государственный инспектор рыбоохраны по Челябинской области Максим Шишкин.

«Проверили ветеринарные свидетельства, акты договоров, вес сеголеток, который должен составлять не менее двадцати граммов. Рыбка хорошая, активная, не битая. Смотрим, чтобы не было никаких нарушений. Например, рыбу нельзя брать голыми руками, только в перчатках, чтобы она не получила ожога», — отмечает специалист ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Павлюченко.

Зарыбление, как правило, проводят или ранней весной, или поздней осенью, поясняют члены комиссии.

«Нет жары, кислородного голодания, разницы в температурах воздуха и воды. При таких условиях рыба легче переносит дорогу и быстрее адаптируется на новом месте. Мы с 2018 года проводим зарыбление сазана на Магнитогорском водохранилище и уже имеем факты того, что рыбакам удавалось вылавливать экземпляры весом восемь–девять килограммов. Сазан участвует во многих трофических цепочках, круговороте веществ, в общем, улучшает структуру водоема», — рассказывает представитель Уральского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Ялковский.

После того как все необходимые требования были соблюдены, стороны приступили к зарыблению. Каждую партию молоди взвешивали, а затем через пластиковую трубу отправляли в водоем. Весь процесс фиксировали на фото и видео. По словам ихтиолога Михаила Павлюченко, место для выпуска сеголеток выбрано удачно, включая глубину и кормовую базу.

«Зарыбление проводят в водоемы, где не планируют промрыболовство. Магнитогорское водохранилище — один из водоемов, где рыбачат только на удочку. Выпускаем сюда не первый год, результаты очень хорошие», — отмечает ихтиолог.

Зарыблением Магнитогорского водохранилища ММК занимается с 2018 года. Первые годы — в рамках компенсационных мероприятий после строительства разделительной дамбы. Сейчас градообразующее предприятие продолжает увеличивать биоразнообразие акватории Урала в качестве жеста доброй воли.

«За восемь лет выпустили более 1,2 млн штук рыбы, в этом году выпускаем ещё пятьдесят тысяч сеголеток сазана. Этот вид рыбы был рекомендован нам изначально, так как хорошо подходит для разведения в наших условиях. Кроме сазана мы зарыбляли в Магнитогорское водохранилище толстолобика, белого амура и судака», — отмечает главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

Для того чтобы отслеживать, как приживаются и развиваются в Урале сазан и другие виды рыб, раз в несколько лет проводят контрольные выловы, для чего ММК привлекает специализированные научно-исследовательские организации, которые на основе полученных данных составляют заключение о приживаемости рыбы. В прошлом году она превысила тридцать процентов, при норме 25.

«Благодаря строительству разделительной дамбы качество воды в Магнитогорском водохранилище становится все лучше и лучше. По итогам этого года можно констатировать, что концентрация основных загрязняющих веществ находится в предельно допустимых нормах», — подчеркивает Игорь Бурмистров.

В полноценную рыбу сеголетки превратятся на второй-третий год жизни. К следующей весне они будут весить около двухсот граммов, через год дорастут до килограмма. На четвертый-пятый год жизни начнется созревание и размножение.

