В тройку лидеров по цифровой трансформации вошла Тюменская область

Тюменская область заняла второе место среди регионов России по цифровой трансформации, сообщили в правительстве РФ. В число лидеров также вошли Татарстан и Белгородская область.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Регионы оценивают по 18 показателям в шести направлениях: государственные услуги, искусственный интеллект, импортозамещение, информационная безопасность, социальная сфера и поддержка IT-отрасли. Учитываются такие параметры, как подключение школ к Wi-Fi и льготная IT-ипотека. Правительство перезапустит проекты цифровой трансформации регионов в 2026 году.

Напомним, летом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что регион вошел в пятерку регионов-лидеров в России по цифровой трансформации. Так, 100% школ и колледжей в области оказались оснащены сетями Wi-Fi. Такие же результаты продемонстрировали еще два направления — все социально значимые объекты в области имеют широкополосный интернет, а все информационные системы прошли оценку защищенности.

Ирина Пичурина