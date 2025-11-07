Пиратский сегмент Белоруссии растет одновременно с его спадом в России

Объем белорусского пиратского сегмента за первое полугодие 2025 года достиг $794 тыс. За последние два года организаторы пиратских ресурсов в стране увеличили выручку на 12%, в то время как их коллеги из России потеряли 20% доходов, рассказали «Ъ» исследователи компании F6 (бывшая Group-IB).

Аналитики рассказали «Ъ», что такая тенденция может быть связана с более либеральными мерами для борьбы с пиратством в Белоруссии. В частности, росту доходов в пиратском сегменте способствует доступность такого контента. Ее обеспечивает закон, допускающий цифровое пиратство в отношении материалов из недружественных стран.

Эксперты F6 отмечают, что, в отличие от русскоязычных пиратских CDN-сервисов (сетям дистрибуции контента) , в белорусские пиратские плееры не встроена реклама. В Белоруссии «пираты» зарабатывают не столько от показа рекламы, сколько от «добровольных пожертвований от подписчиков».

