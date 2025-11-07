Япония возобновила экспорт морепродуктов в Китай после двухлетнего перерыва

Правительство Японии объявило о возобновлении поставок морепродуктов в Китай впервые после сброса в море сточных вод АЭС «Фукусима» два года назад. 5 ноября в Китай было отправлено 6,6 т гребешка, собранного на Хоккайдо, сообщает Associated Press со ссылкой на главного секретаря правительства Японии Минору Кихара.

Запрет импорта японских морепродуктов был введен Пекином в августе 2023 года после того, как кабмин Японии одобрил постепенный сброс радиоактивных вод в море после очистки и разбавления. Тогда в Токио заявляли, что загрязненность сточных вод АЭС не будет превышать международные стандарты. Агентство отмечает, что запрет импорта нанес серьезный удар японской индустрии морепродуктов (особенно производителям морских гребешков и кукумарии). Китай был крупнейшим зарубежным рынком сбыта японских морепродуктов.

В июне 2025 года, после неоднократных переговоров, Пекин объявил, что ослабит запрет и подготовится к возобновлению импорта. Остается в силе запрет на поставки из префектуры Фукусима и девяти близлежащих районов, введенный Китаем после аварии на АЭС в 2011 году.

Минору Кихара призвал Китай продолжить перерегистрацию заявок для японских экспортеров. По его словам, Токио продолжит уговаривать Пекин отменить оставшиеся запреты, а также возобновить импорт японской говядины.

Ранее «Ъ» писал, что закупки морепродуктов у Японии в противовес позиции Китая начали США.

Эрнест Филипповский