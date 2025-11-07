Глава Удмуртии Александр Бречалов представил Дворец единоборств президенту России

Глава Удмуртии Александр Бречалов представил президенту России Владимиру Путину новый Дворец единоборств в Ижевске на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Приветствую вас из нового современного Дворца единоборств в Ижевске. Этот проект мы смогли реализовать благодаря участию в федеральной программе «Бизнес-спринт» и участию нашего предпринимателя Алексея Чулкина, выступившего основным инвестором при строительстве этого объекта. 10 тыс. кв. м, шесть специализированных залов для единоборств, полноценный современный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и гостиница, которая готова принять спортсменов со всей страны»,— отметил Александр Бречалов.

В республике более 4 тыс. жителей занимаются единоборствами профессионально. «Это лучший зал единоборств в республике и один из немногих в России, где можно проводить международные соревнования»,— выступил с ответным словом Алексей Чулкин.

Во время презентации дзюдоисты продемонстрировали показательные выступления. В рамках открытия Дворца прошел Фестиваль единоборств и вечер профессионального бокса, собравшие более 700 спортсменов и свыше 800 зрителей.

Напомним, строительство дворца было завершено в августе 2025 года. Возведение сооружения началось в 2023 году. Субсидию в размере 572,3 млн руб. на его строительство Удмуртия получила по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Объект возвели в рамках государственно—частного партнерства (ГЧП). Инвестором выступает компания UDS. Трибуны рассчитаны на 1 тыс. человек. Объект позволяет проводить соревнования регионального и федерального уровней. Парковочная зона — от 200 машиномест.

Анастасия Лопатина