Стройка дворца единоборств в Ижевске закончена

Строительные работы во дворце единоборств в Ижевске завершены, сообщили в администрации Ижевска. Сейчас происходит подготовка кабинетов и залов, мытье пола и окон, установка мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков отметил, что дворец планируют открыть в сентябре. «Сейчас формируется график работы тренеров, в начале сентября начнется запись в секции. Это будет еще одна точка концентрации спорта в кластере, который за последние годы развернулся на Молодежной. Буквально в прошлом году здесь открылись футбольная арена и теннисный корт. Это плюсом к уже имеющейся ледовой арене и волейбольному комплексу,— написал глава Ижевска Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте».

Напомним, площадь спортобъекта составляет 10 тыс. кв. м. Возведение сооружения началось в 2023 году. Субсидию на его строительство Удмуртия получила, войдя в федеральный проект «Бизнес-спринт» и получив субсидию в размере 572,3 млн руб. Проект реализуется в рамках ГЧП. Инвестором выступает компания UDS. Во дворце размещается спортивный зал с трибунами на 1 тыс. зрителей, тренажерный и залы для различных видов единоборств, а также оздоровительный комплекс и хостел.