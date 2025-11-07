Бывшего зампреда правительства Омской области посадили на 7 лет за взятку

Сегодня суд вынес приговор Владимиру Куприянову, который занимал должности заместителя председателя правительства Омской области и министра труда и соцразвития региона. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) бывшему чиновнику назначили семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

Владимира Куприянова задержали летом 2024 года. Экс-чиновника доставили под конвоем в Москву, Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение в коррупции.

По версии следствия, с 2018-го по 2023 год министр брал от директора подведомственного интерната взятки деньгами, подарками и услугами на общую сумму почти 650 тыс. руб. Взамен он обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации, получение премий и наград, а также организовал дополнительное выделение интернату более 4,5 млн руб.

В июле 2025 года, когда расследование было завершено, Владимира Куприянова отправили обратно в Омскую область, он предстал перед судом. Слушания проходили в Любинском райсуде. В прениях сторон прокурор просил назначить Владимиру Куприянову 10 лет лишения свободы и штраф в размере 32,3 млн руб. Выступая с последним словом, экс-чиновник заявил, что вину не признает.

Илья Николаев