Экс-министру предъявили подарки из интерната

В Омске будут судить Владимира Куприянова — бывшего зампреда правительства региона, совмещавшего эту должность с постом министра труда и социального развития. Некогда высокопоставленный чиновник обвиняется в коррупции. В деле указывается, что с 2018-го по 2023 год господин Куприянов получал от директора подведомственного интерната взятки деньгами, подарками, включая дрова и мотокультиватор, на общую сумму почти 650 тыс. руб. Взамен министр обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации, получение премий и наград. Выдвинутые против него обвинения Владимир Куприянов отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Куприянов, ставший фигурантом уголовного дела, проработал в органах власти Омска и Омской области более четверти века

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, ставший фигурантом уголовного дела, проработал в органах власти Омска и Омской области более четверти века

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев направил в суд уголовное дело бывшего вице-премьера региона и экс-главы минтруда и соцразвития 64-летнего Владимира Куприянова. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Владимира Куприянова задержали 5 июня прошлого года в Омске, вскоре после того, как губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил чиновника в отставку. Бывшего министра доставили под конвоем в Москву, Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, наказание — от семи до 12 лет лишения свободы). Описываемые в деле события произошли в 2018-2023 годах, когда регион возглавлял Александр Бурков.

Согласно версии следствия, чиновник получил от директора подведомственного дома-интерната Валерия Башурова взятки на сумму почти 650 тыс. руб. Со своей стороны, министр организовал руководителю учреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и региональных наград, выделение интернату дополнительного финансирования на 4,5 млн руб.

Помимо денег в качестве взяток в деле фигурируют кожаный саквояж, газонокосилка, мотокультиватор, входная дверь, рольставни, несколько кубометров березовых дров и спорткомплекс с установкой.

Вину бывший министр не признал. По ходатайству следствия Басманный райсуд столицы заключил его под стражу. Свое ходатайство правоохранители аргументировали тем, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может чинить препятствия следствию, используя для этого обширные связи, скрыться под тяжестью грозящего наказания или уничтожить улики.

Приведенные силовиками доводы в пользу ареста Владимира Куприянова его защитник назвал голословными. Адвокат отметил, что родственников, имущества, банковских счетов за границей у его доверителя нет, а все его российские активы находятся под арестом. Кроме того, юрист акцентировал внимание суда на том, что клиент страдает рядом хронических заболеваний, нуждается в систематическом лечении и приеме лекарств. Но многочисленные попытки защитника добиться освобождения бывшего чиновника оказались безуспешными. Владимира Куприянова этапируют из Москвы в Омск.

Уголовное дело в отношении бывшего директора дома-интерната Валерия Башурова, платившего взятки, было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

В органах власти уроженец омского села Пристанское Владимир Куприянов проработал более четверти века — с 1998 года, когда занял пост начальника управления образования Центрального округа Омска. В кресле министра труда и социального развития господин Куприянов оказался в 2015 году. Спустя примерно три года, при губернаторе Александре Буркове, не расставаясь с министерским портфелем, Владимир Куприянов получил должность профильного вице-премьера. В 2017 году чиновник подавал заявление на участие в конкурсе на пост мэра Омска, однако затем снял свою кандидатуру, сославшись на состояние здоровья. В 2021 году вице-премьер Куприянов задекларировал доход в размере свыше 7 млн руб. В отчетности указывается, что ему принадлежат квартира площадью 80,3 кв. м, гараж, земельный участок и автомобиль Тoyota Highlander. Сын Владимира Куприянова, также Владимир Куприянов, тоже выбрал карьеру чиновника. В 2018 году его назначили главой администрации Октябрьского округа Омска. В настоящее время он занимает пост вице-мэра.

Константин Воронов, Валерий Лавский