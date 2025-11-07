Теплый атмосферный фронт принесет в Петербург туманы и дожди 7 ноября

Погоду в Петербурге 7 ноября сформирует теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В начале дня пройдут небольшие дожди, сохранятся очаги туманов.

Во второй половине дня осадки станут более интенсивными. При этом будет существенно теплее, чем должно быть в начале ноября. Воздух прогреется до 9-11 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление не изменится и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Андрей Маркелов