Казахстан может присоединиться к «соглашениям Авраама»

Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом объявит о намерении страны присоединиться к «соглашениям Авраама», сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Господин Токаев прибыл в Вашингтон сегодня.

Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе встречи планируется телефонный разговор президентов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого господа Трамп и Токаев объявят ему о решении Астаны. Axiоs отмечает, что отношения между Казахстаном и Израилем существуют уже более 30 лет. По словам источника, нынешний шаг скорее символичен и призван подчеркнуть, что «соглашения Авраама» — это инициатива США, направленная на развитие сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими странами.

«Соглашения Авраама» — серия мирных договоров, подписанных в 2020-2021 годах между Израилем и рядом арабских государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. Посредником были США. В основе соглашений лежит нормализация дипломатических отношений, расширение экономического, технологического и оборонного сотрудничества между сторонами.

Казахстан, пишет Axios, стремится расширить региональную кооперацию, продемонстрировать религиозную терпимость и усилить существующие связи с Израилем. США рассчитывают, что вовлечение новых стран повысит международную легитимность Израиля после войны в Газе.

Визит господина Токаева проходит в рамках саммита «С5+1», где США принимают лидеров пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вашингтон стремится усилить влияние в этих регионах, в том числе через проекты в добыче и переработке ресурсов. Казахстан уже подписал с США меморандум о сотрудничестве в сфере важнейших полезных ископаемых, что может способствовать диверсификации цепочек поставок и снижению зависимости Запада от российских и китайских ресурсов.