Жители Сибири в 2025 году получили от страховых компаний Сбера 35,4 млрд рублей

Страховые компании Сбера – СберСтрахование и СберСтрахование жизни за 9 месяцев 2025 года выплатили жителям регионов Сибири 35,4 млрд рублей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

СберСтрахование жизни в январе-сентябре выплатила жителям региона по программам страхования жизни и здоровья 34,8 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни с инвестиционной составляющей составили 19,1 млрд рублей, накопительного страхования жизни — 13,8 млрд рублей. В рамках рискового страхования жизни, включая ипотечное и кредитное страхование жизни, жители получили 1,9 млрд рублей.

За 9 месяцев СберСтрахование выплатила розничным клиентам из Сибири более 564 млн рублей по полисам страхования жилья, автомобилей, средств на картах и счетах, здоровья и другим страховым программам. Наибольший объем выплат пришелся на полисы ОСАГО (42%), каско (28%) и полисы защиты от травм (17%).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы видим устойчивый спрос на программы долгосрочного накопления и инвестиции через страхование жизни. Это значит, что они становятся все более удобными и технологичными, кроме того - говорит о повышении уровня финансовой грамотности».

