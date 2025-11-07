ВС РФ признал законным отказ Загорскому заводу взыскать 4 млрд рублей с ММК

Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые отклонили иск АО «Загорский трубный завод» к ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании 4 млрд руб., следует из определения суда.

Судья Анатолий Першутов не стал передавать кассационную жалобу завода в ВС РФ, поскольку ее доводы «не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера».

Процесс по спору двух предприятий длился с мая 2024 года. Загорский трубный завод подал иск к ММК на 5,4 млрд руб., но впоследствии размер требований был скорректирован до 3,99 млрд руб. Ответчик предъявил встречный иск на 1,4 млрд руб. Завод просил взыскать с комбината 3,6 млрд руб. убытков и 388,8 млн руб. неустойки по договору поставки металлопроката от 12 ноября 2019 года. Представители ММК настаивали на «ненадлежащем исполнении договора» со стороны ЗТЗ, поскольку завод не направил заявки на поставку товара в согласованном объеме. Однако заявленную ММК неустойку 1,4 млрд руб. суд признал «явно несоразмерной последствиям нарушения обязательств» и снизил до 714 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ взыскать почти 4 млрд руб. с ММК в пользу ЗТЗ. По встречному иску ответчика с истца взыскано 714 млн руб.

Виталина Ярховска