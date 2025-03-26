Поставщик не нарушил сделку

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ взыскать почти 4 млрд руб. с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в пользу АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ). По встречному иску ответчика с истца взыскано 714 млн руб. Спор возник из-за договора поставки металлопроката. ЗТЗ настаивал на том, что ММК не исполнил обязательства, чем причинил убытки заводу, вынужденному покупать аналогичный товар у другого поставщика по более высокой цене. ММК утверждал, что и истец сам нарушил условия договора, так как не направил заявки на поставку товара в согласованном объеме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный спор ММК и ЗТЗ длится с мая 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Судебный спор ММК и ЗТЗ длится с мая 2024 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинске Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Загорский трубный завод» (Московская область) во взыскании почти 4 млрд руб. убытков и неустойки с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Также апелляционная инстанция признала законным и обоснованным решение Арбитражного суда Челябинской области о частичном удовлетворении встречного заявления и взыскании 714 млн руб. с ЗТЗ в пользу ММК. Резолютивная часть определения суда была объявлена 25 марта. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба АО “Загорский трубный завод” — без удовлетворения»,— сообщает пресс-служба суда.

Процесс по спору двух предприятий длится с мая 2024 года. Загорский трубный завод подал иск к ММК на 5,4 млрд руб., но впоследствии размер требований был скорректирован до 3,99 млрд руб. Ответчик предъявил встречный иск на 1,4 млрд руб.

Согласно материалам дела, истец просит взыскать с ответчика 3,65 млрд руб. убытков и 388,8 млн руб. неустойки по договору поставки металлопроката от 12 ноября 2019 года. В ноябре 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение, действие которого распространялось на период поставок с 1 апреля по 31 декабря 2023 года. За этот период ММК должен был отгрузить заводу в Подмосковье 225 тыс. тонн толстолистового проката производства стана «5000» по цене 50 тыс. руб. за тонну. В соответствии с графиком — по 25 тыс. тонн каждый месяц. Допсоглашение допускало изменение объема ежемесячных поставок по договоренности сторон.

ЗТЗ в обосновании искового заявления указал на неисполнение ответчиком обязательств по поставке товара по заявкам заказчика, что повлекло убытки, поскольку заводу пришлось заключать сделки с другими компаниями на поставку аналогичного товара по более высокой цене. Истец сообщил, что в сентябре и октябре 2023 года Загорский трубный завод направил ММК заявки на поставку более 100 тыс. тонн металлопроката, но продукцию не получил. При этом комбинат предложил согласовать изменение стоимости товара «в связи с существенным изменением объективных обстоятельств, влияющих на себестоимость металлопродукции и ее ценообразование».

Покупатель предложение не принял, а затем уведомил ММК об одностороннем расторжении договора, сославшись на существенное нарушение условий, «выразившееся в отказе принять отгрузочные разнарядки и поставить продукцию в объеме 107,09 тыс. на сентябрь, октябрь 2023 года».

АО «Загорский трубный завод» было создано в 2014 году в городе Пересвет Московской области. Производит трубы большого диаметра. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99% уставного капитала предприятия принадлежат ООО «Управляющая компания “Уральская сталь”», 1% — Денису Сафину, который также является генеральным директором ЗТЗ. В феврале 2022 года ЗТЗ купил завод «Уральская сталь» в Новотроицке за $500 млн. В 2024 году ЗТЗ получил чистую прибыль 16,8 млн руб., после нескольких лет убытков.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — один из крупнейших мировых производителей стали и лидер среди предприятия черной металлургии в России. Головное предприятие и офис расположены в Магнитогорске Челябинской области. Председатель совета директоров — Виктор Рашников. По итогам 2024 года ММК произвел 11,2 млн тонн стали и 9,5 млн тонн чугуна, что на 13,8% и 4,5% меньше 2023 года соответственно. Чистая прибыль компании за прошлый год сократилась на 32,6% и составила 79,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 0,7%, до 768,4 млрд руб., в связи с повышением цен на металлопродукцию на фоне роста издержек и инфляции.

ММК исковые требования не признал. В суде представители предприятия настаивали на «ненадлежащем исполнении договора» со стороны ЗТЗ, поскольку завод не направил заявки на поставку товара в согласованном объеме. Также ММК указывало на недоказанность факта возникновения убытков и их связь с нарушением обязательств. В свою очередь, Магнитогорский металлургический комбинат требовал от ЗТЗ неустойку за срыв поставок продукции в объеме, предусмотренном в договоре.

В результате суд пришел к выводу, что условия договора нарушил покупатель, а не продавец. Так, ЗТЗ в заявках на сентябрь–октябрь превысил максимальный объем поставок, утвержденный сторонами,— 25 тыс. тонн, «в связи с чем у поставщика имелось право не согласовывать данный объем по разнарядкам». Отправить продукцию без заявки покупателя с точными техническими требованиями, сортаментов и количеством ММК не мог.

«Таким образом, поставщик в рассматриваемой ситуации, несмотря на обязанность поставить товар по договору в целом, не имел в отсутствие надлежащим образом поданных заявок возможности передать покупателю товары в пределах лимита поставки»,— говорится в решении суда.

Поскольку со стороны поставщика нарушений условий договора не установлено, суд не признал ММК виновником убытков истца. При этом суд подтвердил обоснованность требований комбината о взыскании неустойки с ЗТЗ за не размещение заказов на поставку 204 тыс. т металлопроката. Однако заявленную ММК неустойку 1,4 млрд руб. суд признал «явно несоразмерной последствиям нарушения обязательств» и снизил до 714 млн руб.

Юлия Гарипова