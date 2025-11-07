Китай разрешил экспорт полупроводников

Министерство коммерции Китая одобрило заявки китайских экспортеров на выдачу лицензий для экспорта полупроводников, сообщает агентство «Синьхуа». Также министерство восстановило поставки от компании Nexperia China, которая принадлежит китайскому концерну Wingtech.

Оперативная выдача лицензий доказывает ответственное отношение китайских властей «к сохранению стабильности и безопасности глобальных производственно-сбытовых цепочек в полупроводниковой отрасли», заявил представитель министерства коммерции Хэ Ядун. Он отметил, что вмешательство властей Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia угрожает глобальным цепочкам поставок. Он также выразил надежду, что нидерландская сторона «проявит ответственность» и «найдет конструктивное решение проблемы Nexperia».

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о применении в отношении Nexperia «закона о доступности товаров». Суд в Амстердаме отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ Китай ввел экспортные ограничения в отношении Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны. Предприятия Nexperia в Китае прекратили взаимодействие с голландским офисом.

Эрнест Филипповский