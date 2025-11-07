Число курильщиков в Свердловской области снизилось на 1,5%

В Свердловской области снизилось количество курящих жителей на 1,5% — всего в регионе сейчас 156 тыс. курильщиков, сообщили в Свердловской областной клинической больнице №1. В этом году их доля уменьшилась до 11%, в 2024 году она составляла 12,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Результаты были сформированы по итогам диспансеризации за девять месяцев, которую за это время прошли более 1,3 млн свердловчан. По данным медиков, курение является одной из основных причин инфарктов, инсультов, пневмонии, бесплодия и злокачественных опухолей, в том числе рака легкого. С начала года у уральцев впервые выявили более 14 тыс. патологий легких, а на компьютерной томографии при дообследовании диагностировали почти 1,2 тыс. заболеваний бронхолегочной системы. Кроме того, у свердловчан нашли 2,6 тыс. злокачественных новообразований — 198 жителей оказались больны раком трахеи, бронхов и легкого.

Напомним, на выставке «Иннопром» доцент УГМУ и региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Наталья Эсаулова сообщила, что курение является одним из самых значимых факторов риска смертности. Оно приводит к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 60% пациентов с этим заболеванием умирает в течение пяти лет. При этом по ее словам, большая доля курильщиков имеет тяжелую зависимость и не мотивирована на отказ от нее, поэтому с этой категорией сложно работать на основе запретов и ограничений, но помогает переход на никотинсодержащие продукты без горения табака.

Ирина Пичурина