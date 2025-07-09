«Это недопустимая роскошь, чтобы человек работал неэффективно»

Работодатели меняют подходы к вопросу кадров и стремятся в первую очередь сохранить работающих сотрудников, а не привлечь новых, заявили участник сессии ИД «Коммерсантъ-Урал» на международной промышленной выставке «Иннопром». Спикеры обсудили основные риски для здоровья и жизни работников, улучшение медпомощи и внедрении в нее ИИ, а также сложности и перспективы корпоративной медицины.



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На сессии ИД «Коммерсантъ-Урал» «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников» представители власти, бизнеса и медицинского сообщества обсудили сохранение здравоохранения работников. Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что работодателям сейчас выгодно заботиться о здоровье сотрудников, поскольку это сказывается на производительности их труда.

«Глубоко убеждена, что думающего работодателя сегодня должны заботить не только профессиональные компетенции сотрудника»,— сказала она.

В ходе обсуждения госпожа Савинова напомнила термин «презентеизм», который подразумевает, что сотрудник находится на рабочем месте, однако «его производительность труда далека от идеала» и он «не лучшая версия себя». По ее словам, с прошлого года в регионе действует программа диспансерного наблюдения на работе, а в перспективе предприятия должны будут прогнозировать количество больничных листов сотрудников и оценивать, насколько можно снизить их заболеваемость. Еще одной глобальной задачей предприятий она назвала повышение рождаемости через поддержку беременных сотрудниц и молодых мам.

По словам министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, одной из основных задач корпоративной медицины является внедрение ИИ и повышение удобства информационных сервисов для врачей и пациентов. Сейчас наиболее популярные — это запись к врачу, запись на вакцинацию и диспансеризацию, а также телемедицина. Поддерживая тема развития искусственного интеллекта, в компании «СберЗдоровье» рассказали, что уже запустили ИИ-помощника, который дает медицинские советы и сдал экзамены по нескольким врачебным специальностям. К нему обратились около 120 тыс. раз, в компании считают, что это решение может разгрузить систему здравоохранения и даже бригады скорой помощи.

Важно не только физическое, но и ментальное здоровье сотрудников, заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. По его данным, на Урале фиксируется всплеск роста объемов производства, а концентрация промышленности в 4,5 раза выше, чем в регионах в среднем, поэтому вопрос кадров стоит остро.

«Это недопустимая роскошь, чтобы человек работал неэффективно»,— сказал он, добавив, что крупные предприятия сейчас стремятся следить за здоровьем сотрудников.

В качестве примера господин Беседин привел «Сима-ленд», где разработана собственная система оценки факторов выгорания, и РУСАЛ, где здравоохранение входит в единую цифровую систему безопасности.

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Представители медицинского сообщества заявили, что на большинство факторов смертности и заболеваний можно повлиять. Доцент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Наталья Эсаулова сообщила, что один из самых значимых факторов риска смертности — курение, которое приводит к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 60% пациентов с этим заболеванием умирает в течение пяти лет. Совокупный прогнозируемый ущерб от ХОБЛ составит, по ее данным, 428 млрд руб. Помимо этого, по словам госпожи Эсауловой, существует и экономический негативный фактор курения, поскольку сотрудники тратят на него рабочее время. При этом по ее словам, большая доля курильщиков имеют тяжелую зависимость и не мотивированы на отказ от нее, поэтому с этой категорией сложно работать на основе запретов и ограничений, но помогает переход на никотинсодержащие продукты без горения табака.

Директор по развитию «Авито.Работы» Роман Губанов заявил, что потребность в здоровьесбережении фиксируют и у соискателей — в I полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число откликов на вакансии с ДМС выросло на 31%. Представители предприятий рассказали, что стремятся следить за здоровьем сотрудников и цифровизацией этих процессов.

Так, в ТМК работают собственные клиники, а представители ЕВРАЗа рассказали, что тратят на здоровье сотрудников 1 млрд руб. в год.

В завершение сессии Михаил Пономарьков обратил внимание коллег на важность обмена данными — не только между ведомствами, но и с предприятиями. По его словам, сбор и изучение медицинских данных в обобщенном виде может помочь в развитии отрасли корпоративной медицины.

Анна Капустина