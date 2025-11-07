На выходных в Свердловской области похолодает

В пятницу в Свердловской области ожидаются дожди, а на севере и северо-востоке — снег, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На выходных в регионе ожидается похолодание.

Днем 7 ноября сохранится облачная и теплая для ноября погода с температурами выше +5° на юге области: +2°..+7°, на крайнем севере до 0°. Пик потепления ожидается в ночь с пятницы на субботу. Во второй половине дня 8 ноября, с началом смещения циклона на восток, начнет поступать более холодный воздух с севера. Основное похолодание, хотя и слабое, затронет северную часть области. Его пик прогнозируется в ночь на понедельник.

В Екатеринбурге в пятницу днем температура достигнет +4°..+6°, будет пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью субботы +3°, днем +5°, в воскресенье — ночью -1°, днем +1°. На следующей неделе ночные температуры будут отрицательными, дневные — чуть выше или ниже 0°.

Напомним, в прошлую пятницу на Средний Урал начала поступать холодная воздушная масса с похолоданием и осадками, преимущественно в северных и западных районах, а ноябрь начался с отрицательных значений температуры.

Ирина Пичурина