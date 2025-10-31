Ноябрь в Свердловской области начнется с минусовых температур

В пятницу, 31 октября, на Средний Урал будет поступать холодная воздушная масса, вызывая похолодание и осадки, преимущественно в северных и западных районах, а ноябрь начнется с отрицательных значений температуры, передает канал «Погода в Екатеринбурге». При этом четверг оказался самым теплым 30 октября с 2013 года — среднесуточная температура составила +6,7° (+5,7° к норме).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В северных районах в пятницу ожидается мокрый снег, а в остальных — дождь. Похолодание затронет всю область — днем ожидается +2°..+7°, но наиболее высокие дневные температуры сохранятся на юго-востоке. Вторжение арктического холода задержится из-за циклона Lothar, движущегося со стороны Балтики на Южный Урал. В северных районах Свердловской области температура опустится ниже нуля в ночь на субботу, а в южных — в субботу вечером.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +4°..+6°, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 10 м/с. В субботу 1 ноября, ночью +2°, днем +3°, в воскресенье — ночью -1°, днем 0°. В начале следующей недели температура ночью может опуститься до -9°, дневная — до -5°.

Напомним, дневной прогрев в начале текущей недели достигал +11°.

Ирина Пичурина