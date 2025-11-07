Флаг Украины сняли со здания палаты депутатов Чехии
Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять флаг Украины со здания палаты. Господин Окамура был избран спикером нижней палаты парламента 5 ноября.
Томио Окамура участвовал в снятии флага. «Добился того, чтобы сняли флаг, Чешская республика на первом месте»,— сказал он на видео, которое опубликовал в соцсети X.
Как пишут чешские СМИ, на здании нижней палаты парламента остались висеть флаги Чехии, Евросоюза и Израиля. Флаг Украины находился там более трех лет. Политическое движение SPD, которое возглавляет Окамура, в предвыборной программе заявляло о намерении снять украинские флаги со всех чешских госучреждений.
По итогам парламентских выборов Чехии, которые проходили 3 и 4 октября, SPD прошла в парламент с 8% голосов. Получившая большинство партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO рассматривает SPD в качестве союзника для формирования правительства.