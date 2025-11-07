Илон Маск может получить вознаграждение от Tesla в $1 трлн

Акционеры и инвесторы Tesla на ежегодном собрании приняли решение выплатить гендиректору компании Илону Маску вознаграждение в виде гранта на 423,7 млн акций в течение 10 лет. Крупнейшую в истории мирового бизнеса корпоративную выплату одобрили 75% акционеров.

Илон Маск сможет получить до $1 трлн в случае, если капитализация Tesla в течение 10 лет вырастет на дополнительные $7,5 трлн, уточняет CNN. Reuters также подсчитало, что в конечном итоге Маск получит не более $878 млрд, остальное уйдет на «необходимые платежи».

На годовом собрании акционеры также переизбрали трех руководителей совета директоров Tesla и проголосовали за проведение ежегодных выборов для всех членов совета директоров. Кроме того, акционеры одобрили план инвестиций Tesla в стартап Маска по искусственному интеллекту xAI.

Влад Никифоров