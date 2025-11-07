Пропавший бриллиант из сокровищницы Габсбургов нашли в Канаде

Бриллиант «Флорентиец» из сокровищницы Габсбургов весом более 137 карат, который считался утраченным более века, нашли в Канаде. Вместе с ним обнаружены еще 15 фамильных драгоценностей.

«Бриллиант "Флорентиец", как и другие семейные драгоценности, находится в банковском хранилище в Канаде»,— сообщил глава фамилии Карл Габсбург-Лотарингский (цитата по The Royal Watcher).

Бриллиант, который по размеру сравним с грецким орехом, стал считаться утерянным после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году. Карл Габсбург-Лотарингский рассказал, что драгоценности вывезла в Канаду вдова Карла I Цита Бурбон-Пармская. Он уточнил, что семья была вынуждена бежать в страну во время Второй мировой войны.

Когда СМИ распространили сообщения о нахождении драгоценностей, министр культуры Австрии Андреас Баблер заявил о начале проверки. По его словам, власти страны инициируют процесс возвращения бриллианта «Флорентиец», если подтвердится, что он находится в собственности государства.