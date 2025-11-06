Наставник «Локомотива» о победе над «Спартаком»: рады первому голу Березкина

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли оценил встречу с московским «Спартаком», которая закончилась победой «железнодорожников» 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что первый период прошел без голов, во втором ярославцы забросили четыре шайбы в ворота соперника, в том числе отличился Максим Березкин первым своим голом в текущем регулярном чемпионате. В третьем игровом отрезке «Локомотив» еще раз поразил ворота «Спартака», а в концовке матча дважды пропустил.

«Не самый выразительный первый период от нас. Наверное, слишком много играли у себя в зоне, хотя неплохо оборонялись. Второй период начали в меньшинстве, выстояли — это был переломный момент матча, потому что если пропускаешь на первых минутах второго периода, инициатива будет у соперника. Нам удалось забрать ее в свои руки, забить четыре гола во втором периоде и довести матч до победы. Рады, что Березкин забил свой первый гол. Вся тройка Шалунова сыграла, наверное, лучший матч в сезоне»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Пропущенные в конце матча голы наставник назвал «бесплатным уроком», по итогам которого нужно делать выводы и учиться. Как отметили журналисты, второй матч подряд «Локомотив» реализует большинство, с чем ранее были сложности. Хартли объяснил, что его подопечные играли лучше, чем показывал результат.

«Не могли реализовать то, что создавали до этого. Сейчас шайба зашла и здорово, что ее забил Березкин. Надеемся, это тенденция на будущее. Здорово, что ребята получают вознаграждение за свои труды»,— ответил главный тренер.

В ходе матча травму нижней части тела получил нападающий Рихард Паник. По словам наставника, завтра врач проведет обследование и озвучит степень серьезности.

8 ноября «Локомотив» сыграет дома с казанским «Ак Барсом».

По результатам на 6 ноября ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, уступая «Металлургу».

Алла Чижова