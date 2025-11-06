«Локомотив» обыграл «Спартак» в Ярославле

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Хозяева забили пять шайб, гости ответили только двумя.

Фото: Андрей Иванов

Счет был открыт во втором периоде: забил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Удвоил преимущество через две минуты ярославский форвард Максим Березкин, реализовавший большинство. До конца игрового отрезка отличились еще два игрока хозяев — Байрон Фрэз и Александр Полунин.

В начале третьего периода дубль оформил Максим Шалунов. В последние 10 минут соперник все-таки ответил голом: вратаря «Локомотива» Даниила Исаева пробил нападающий «Спартака» Адам Ружичка. За 15 секунд до конца матча москвичи реализовали большинство, итоговый счет стал 5:2.

8 ноября «Локомотив» сыграет дома с казанским «Ак Барсом».

Алла Чижова