Роспатент отказал «Абрау-Дюрсо» в регистрации бренда Shirvan в России

Азербайджанской дочерней компании группы «Абрау-Дюрсо» отказано в регистрации товарного знака Shirvan на территории РФ. Как выяснил «Ъ», Роспатент признал обозначение неохраноспособным, поскольку Ширван является известным винодельческим регионом Азербайджана, и регистрация могла бы вводить потребителей в заблуждение.

Компания AzAbrau, принадлежащая группе Бориса Титова, настаивала на оригинальности бренда, ссылаясь на социологический опрос и прецеденты регистрации других названий. Однако ведомство сочло, что географическое название не может быть зарегистрировано как товарный знак. Юристы отмечают, что даже через суд будет сложно добиться монополии на это обозначение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роспатент разобрался в вине».