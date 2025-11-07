Импортеры пива из ЕС используют страны ЕАЭС для обхода российских пошлин

Поставщики пива из недружественных стран нашли способ снизить затраты на ввоз продукции в Россию, используя льготные тарифы Белоруссии и Казахстана. Как выяснил «Ъ», разница в пошлинах достигает 83 раз: €0,04 за литр в ЕАЭС против €1,5 при прямом импорте в РФ.

В «Опоре России» подтверждают, что основными каналами реэкспорта стали Белоруссия (для немецкого и чешского пива) и Казахстан.

«Идентичное пиво, растаможенное в РФ и ЕАЭС, имеет разницу в цене в 100 рублей на полке»,— отмечает эксперт Игорь Хавский. Аналогичная ситуация ранее сложилась с игристыми винами, поставки которых из Белоруссии выросли в 14 раз. Решить проблему на национальном уровне невозможно — потребуется решение совета ЕЭК, поясняют юристы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пиво не знает границ».