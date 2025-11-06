Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Красно-белые выиграли весело

«Спартак» нанес поражение «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка России

В первом матче четвертьфинала FONBET Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» — 3:1. Хозяева имели преимущество в три мяча, но гости могли сократить его до минимума, если бы Алексей Батраков забил пенальти. Кто выйдет в полуфинал «Пути Российской премьер-лиги», а кто продолжит выступление на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов», теперь определится в ответной встрече, которая состоится 26 ноября на домашней арене железнодорожников.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

У «Спартака» так складываются дела в чемпионате, где отставание от лидера составляет уже десять очков, что, судя по всему, Кубок России стал для него единственной возможностью побороться за трофей в нынешнем сезоне. У «Локомотива», даже несмотря на текущее пятое место в премьер-лиге, ситуация гораздо лучше и по-прежнему сохраняются шансы замахнуться на чемпионство, но, естественно, у него есть и кубковые амбиции. Тем более что в последнее время его в этом турнире преследовали сплошные неудачи.

Трижды подряд при новой формуле розыгрыша железнодорожники не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию «Пути РПЛ», причем и по «Пути регионов» им потом не удавалось близко подобраться к кубку, в отличие от того же «Спартака», который два раза доходил до финала нижней сетки play-off.

Кстати, в сезоне-2022/23 именно красно-белые выбили «Локомотив» в четвертьфинале, победив 1:0 в гостях и 4:2 дома, а затем он уступал «Балтике» и московскому «Динамо» в сериях пенальти.

Правда, куда свежее в памяти победа команды Михаила Галактионова над «Спартаком» в этом чемпионате со счетом 4:2 и хет-триком Алексея Батракова. Он и сейчас вышел на поле в стартовом составе, который вообще был максимально приближен к оптимальному варианту. Главный тренер красно-белых Деян Станкович тоже использовал фактически косметическую ротацию. Разве что оба наставника не отступили от правила кубковой смены основных вратарей.

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Голкипер гостей Даниил Веселов уже на первых секундах столкнулся с экстремальной ситуацией, когда Маркиньос вывалился на ворота и мог бить куда угодно, но направил мяч прямо в него, а потом еще и Ливай Гарсия дал маху на добивании. И дальше в штрафной площади «Локомотива» было весело, а на четвертой минуте даже героическое спасение Веселова, отразившего удар головой Гарсии с подачи Маркиньоса, не помогло и нападающий «Спартака» все-таки добился своего. Впрочем, хозяева тут же едва не пропустили в ответ, когда уже в их штрафной возникла суматоха на угловом и Артем Тимофеев чуть-чуть не попал в створ. А вскоре судья назначил пенальти в пользу красно-белых, посчитав, что тот же Тимофеев сыграл рукой, но после консультации с помощниками на VAR изменил решение. Затем еще защитник Даниил Денисов мощно зарядил в перекладину, и только после этого у Веселова немного отлегло.

Железнодорожники выровняли игру, но в середине первого тайма потеряли центрального защитника Сесара Монтеса, который получил повреждение в столкновении с Гарсией. А после замены мексиканца нахлынула следующая волна спартаковских атак, и Веселову опять пришлось спасать. Особенно трудным для него был момент с выходом Пабло Солари, когда 20-летний вратарь ногой отбил мяч. Удар из-за штрафной Эсекьеля Барко он уже парировал в эффектном прыжке на фотокамеру. «Локомотив» все же поддавил красно-белых в конце первого тайма, но не настолько сильно, чтобы заставить их ошибиться. Голкиперу Илье Помазуну по сравнению с Веселовым, наверное, было немного скучно. Только Дмитрий Баринов перед самым перерывом проверил его реакцию, бахнув со стандарта на приличном расстоянии до ворот.

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Во втором тайме гости решили добавить скорости, поменяв тяжеловесного нападающего Николая Комличенко на Александра Руденко, и тот сразу отметился ударом, который потенциально выглядел голевым. Однако на 49-й минуте снова забил «Спартак». Изначально в том эпизоде бил Маркиньос, но мяч задел Гарсию и рикошетом от защитника «Локомотива» Лукаса Фассона залетел в сетку. К тому же хозяева явно словили кураж и на 55-й минуте уже все сделали очень красиво, когда Солари вскрыл левый фланг железнодорожников и прострелил на Маркиньоса, который от ближней штанги пяткой подправил мяч.

Поведя 3:0, красно-белые взяли паузу, и подопечные Галактионова на 66-й минуте сократили разницу. Лучший бомбардир чемпионата Батраков напомнил, насколько он опасен в чужой штрафной, и идеально пробил в дальний угол после скидки Руденко. Станкович тоже освежил атаку, выпустив Манфреда Угальде и Тео Бонгонда. Жедсон Фернандеш совершил впечатляющий забег к воротам, и Веселов вновь выручил одноклубников, остановив этот прорыв. А вот Бонгонда отличился со знаком минус, став виновником назначения уже одобренного VAR пенальти за движение рукой. Казалось, Батраков не упустит такую возможность оформить дубль, но Помазун намертво забрал мяч.

В концовке игра полностью раскрылась, хотя хозяева вроде бы могли и подсушить ее, сосредоточившись на удержании счета.

Тем не менее они пошли за четвертым голом, и Игорь Дмитриев был близок к нему, когда убежал один на один с Веселовым и промазал. Но мазали, обстреливая Помазуна с не самых удобных позиций, и железнодорожники. В итоге «Спартак» победил 3:1 и заработал неплохую фору перед ответным матчем. «Локомотив», безусловно, находится в более сложном положении, однако в этом противостоянии еще ничего исключать нельзя.

Александр Ильин

