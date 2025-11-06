СКА в овертайме матча КХЛ обыграл «Шанхайских драконов»

Встреча хоккейных клубов СКА и «Шанхайские драконы» завершилась победой армейцев со счетом 3:2. Матч чемпионата КХЛ прошел 6 ноября в петербургском «Ледовом дворце».

Счет игры на третьей минуте открыл Кевин Лабанк. Под конец первого периода забил еще и Владимир Кузнецов. Во время второй 20-тиминутки ворота «Драконов» поразил Тревор Мерфи. Счет на 40-й минуте сравнял Матвей Поляков.

Команды завершили три периода со счетом 2:2. В овертайме Тревор Мерфи метким броском отправил шайбу в ворота «Шанхаских драконов».

В следующий раз СКА предстоит сразиться с московским «Динамо». Игра пройдет 8 ноября на стадионе «ВТБ Арена».

Татьяна Титаева