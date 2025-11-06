Подростка из Екатеринбурга внесли в список экстремистов и террористов

Троих жителей Свердловской области, включая 17-летнего подростка, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов, следует из информации из базы данных ведомства.

Так, в список попали 17-летний житель Екатеринбурга Василий Косых, 19-летний житель Сухого Лога Егор Бекетов и 38-летний житель Камышлова Сергей Бассейн. Причины внесения их в реестр неизвестны.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 59-летнего жителя Талицы (Свердловская область) Александра Неустроева, осужденного за оскорбление мальчика из-за шапки с символом «Z».

Полина Бабинцева