Андрей Клычков: в Орле ведут восстановительные работы после атак ВСУ

В Орловской области ведутся восстановительные работы по устранению последствий атаки ВСУ, совершенной ночью 2 ноября. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор региона Андрей Клычков.

«Осколками зацепило большую территорию. Оснований для перевода на дистанционное обучение образовательных учреждений в регионе нет»,— заверил Андрей Клычков. В числе пострадавших зданий — филиал РАНХиГС, школа № 23 и хозяйственные постройки.

В конце октября в результате падения обломков БПЛА были повреждены линия электропередач и магистральный трубопровод ТЭЦ в Орле.

Ульяна Ларионова