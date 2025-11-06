Народный фронт предложил включить в ГТО управление беспилотниками

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил включить в комплекс ГТО управление беспилотниками. По его словам, БПЛА становятся «важным явлением в нашей жизни» и вызывают большой интерес у молодежи.

«К нам обращались демобилизованные операторы БПЛА, и мы подумали: почему бы не включить управление беспилотниками в систему ГТО?» — рассказывал об инициативе господин Кузнецов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем также присутствовал российский президент Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Сейчас комплекс ГТО включает до 11 упражнений. Часть из них обязательные, а часть сдается по выбору. В 2022 году вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал включить управление БПЛА в список нормативов комплекса. Он также отмечал, что такая мера поможет повысить интерес к спорту у молодежи.

В базовый перечень упражнений ГТО входят подтягивания, отжимания, бег на короткие и длинные дистанции, пряжки в длину и так далее. Дополнительно участники могут сдать бег на лыжах, упражнения на пресс, челночный бег, метание снаряда и другие. За выполнение нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.