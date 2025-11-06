Президент России назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья

Президент России Владимир Путин на XIII международном форуме «Россия — спортивная держава» назвал Самару «одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья, знаменитым своими достижениями и традициями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прибыл в Самару 6 ноября для участия в XIII международном форуме «Россия — спортивная держава». В рамках визита глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где пообщался со спортсменами. Президент открыл пять новых спортивных объектов в разных регионах России по видеосвязи.

Президент России также провел в Самаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Андрей Сазонов