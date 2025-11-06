Морской экспорт российского дизтоплива снизился в октябре на 4%

В октябре 2025 года Россия сократила экспорт дизельного топлива через морские порты примерно на 4% по сравнению с сентябрем — до 2,37 млн т в пересчете на сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Снижение связано с сезонными и внеплановыми ремонтами на НПЗ. Отгрузки дизтоплива Евро-5 через крупнейший балтийский терминал в Приморске уменьшились на 5,7% — до 0,906 млн т.

Турция осталась основным покупателем российского дизеля и газойля, увеличив импорт до 1 млн т. Поставки в Бразилию, напротив, упали на 73% — до 74 тыс. т, и страна начала активнее закупать топливо у США, Индии и ОАЭ. Среди заметных импортёров также были Марокко, Тунис, Сенегал и Ливия.

На фоне ввода новых санкций трейдеры фиксируют рост поставок на рейдовые перевалки «борт-в-борт» в районе кипрского Лимасола, Лаконского залива и Порт-Саида. По данным судового трекинга, около 100 тыс. т дизтоплива, отправленных из российских портов в октябре, пока остаются без обозначенного порта назначения. В первой половине сентября морской экспорт нефтепродуктов РФ уже снижался на 18% в годовом выражении из-за ремонтов НПЗ и последствий атаки дронов на инфраструктуру Приморска.