Объем морского экспорта нефтепродуктов снизился в первой половине сентября

Российский экспорт нефтепродуктов морским путем в первой половине сентября сократился на 18% год к году, составив 3,3 млн т. Основными причинами стали внеплановые ремонты на НПЗ и последствия атаки БПЛА на портовую инфраструктуру Приморска.

Как отмечают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), снижение экспортной базы привело к падению ставок фрахта шестую неделю подряд — с середины августа стоимость перевозки сократилась на 18–20%.

«Восстановить портовую инфраструктуру для транспортировки сырья технически проще, чем ремонтировать НПЗ»,— поясняет эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, это может спровоцировать рост экспорта сырой нефти через Усть-Лугу и Новороссийск для компенсации потерь. Одновременно производители ориентируются на внутренний рынок, где оптовые цены на дизтопливо выросли на 15% с начала месяца.

