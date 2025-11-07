Карточные кредиты вернули себе качество

В третьем квартале доля просроченных кредитов в карточном сегменте опустилась к значениям годовой давности — 1,6%. После резкого роста в первом квартале банки не без помощи ограничений ЦБ смогли повысить качество кредитов данной категории. Впрочем, говорить об устойчивой стабилизации качества портфеля кредитных карт пока не приходится, предостерегают эксперты.

БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ) оценило уровень просроченной задолженности на рынке кредитных карт. Согласно материалам ОКБ (есть в распоряжении “Ъ”), в третьем квартале доля кредитов с просрочкой 30–90 дней опустилась до уровня 1,6% (57,2 млрд руб.), против 2,4% (85,1 млрд руб.) во втором квартале. Показатель вернулся к уровню годовой давности — третьего квартала 2024 года. Пик же просрочки пришелся на первый квартал 2025 года, когда она составила 2,8% (95,7 млрд руб.).

В третьем квартале произошло снижение просроченной задолженности по кредитным картам, ее доля (включая краткосрочную и среднесрочную просрочку) уменьшилась по сравнению со вторым кварталом, подтверждает директор по рискам Инго банка Сергей Схимников. «Снижение показателя обусловлено повышением эффективности процедур взыскания относительно второго квартала, а также переводом ряда "трудных" договоров — тех, где вероятность полного погашения была минимальной,— в категорию более глубокой просрочки 90+,— поясняет он.— Этот сдвиг повлиял на вывод их из активного портфеля текущих просрочек, что также способствовало улучшению общих показателей». Роста просрочки по кредитным картам в Альфа-банке не наблюдается, сообщили в пресс-службе банка. В других банках не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты сходятся во мнении, что основную роль в снижении доли просроченной задолженности сыграли банковские меры. Ведь платежная дисциплина граждан принципиально не менялась ни в начале 2025 года (когда наблюдался рост просрочки из-за вызревания кредитного портфеля вследствие остановки его роста), ни сейчас, говорит старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Эффективная работа подразделений собственного взыскания банков ведет к постепенному сокращению доли просроченной задолженности, даже невзирая на догоняющие эффекты,— поясняет он.— Уровень просроченной задолженности пока не является критичным, а вызревание портфелей является контролируемым для банков». Доля просрочки в портфеле определяется платежной дисциплиной заемщиков, а также темпами и объемами ее продажи с баланса банками, эти же факторы будут влиять на ее долю и в будущем, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Впрочем, продажа просрочки до 90 дней не слишком практикуется банками, хотя просрочка в рамках цессии молодеет (см. “Ъ” 17 октября). «Кредитные карты — один из крупнейших сегментов рынка цессии, по объемам закрытых сделок он занимает второе место после кредитов наличными,— отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.— Однако продажи совсем молодой просрочки до 90 дней — крайне редкое явление. Такие сделки возможны, если в определенный момент времени продавцу, например, нужна ликвидность, но о массовых продажах речь не идет. Традиционно банки предпочитают раннюю просрочку взыскивать самостоятельно, выставляя на продажу долги с NPL 90+ и выше».

Еще одним немаловажным фактором снижения просрочки можно назвать сужение рынка, изменение портфеля. «Жесткая денежно-кредитная политика Банка России плюс введение ограничений на показатели долговой нагрузки привели к тому, что резко сократились выдачи новых кредитных карт,— отмечает начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.— Банки стали кредитовать в основном граждан с хорошим кредитным качеством».

Устойчивое снижение доли просрочки в ближайшей перспективе маловероятно; скорее всего, пик еще впереди, полагает господин Абелев. «Прогнозируя дальнейшее развитие, можно ожидать некую стабилизацию или же еще небольшое снижение доли просрочки на 30–90 дней в портфеле кредитных карт,— полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.— Однако резкого падения дальше не случится». Динамика изменения реальных доходов населения не способствует кардинальному улучшению платежной дисциплины, заключает директор группа рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Ксения Дементьева