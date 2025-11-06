Объем производства компьютеров в Петербурге увеличился на 15,8% с начала года

Власти Санкт-Петербурга отчитались о снижении доли закупаемой импортной продукции в городе по итогам девяти месяцев текущего года. Оно фиксируется, в частности, в следующих секторах: компьютеры и периферийное оборудование (на 11,1 процентных пунктов), лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (5,7 п.п.), а также инструменты и медицинское оборудование (4,0 п.п.). Такие данные предоставили в аппарате вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

При этом, по информации Смольного, рост объемов выпуска продукции местного производства по этим направлениям в городе значительно вырос. В частности, за январь-сентябрь 2025 года производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 15,8%, а лекарств и медицинских материалов — на 2,4%.

В соответствии с контрактами, заключенными по итогам проведения закупок с начала года, доля товаров российского происхождения в Петербурге составила 61,0%.

Наибольший объем (52,7 %) импортных товаров, приобретенных за девять месяцев года, приходится на продукцию из Китая, Германия, США и Республики Беларусь, отметили в администрации Петербурга.

Андрей Цедрик