Просрочка по кредитным картам вернулась к прошлогоднему уровню

В третьем квартале 2025 года доля просроченной задолженности по кредитным картам снизилась до уровня годовой давности после пика начала года. Банки сумели стабилизировать качество портфеля, однако эксперты считают, что эффект может оказаться временным.

По данным Объединенного кредитного бюро (есть у «Ъ»), доля кредитов с просрочкой 30–90 дней в июле–сентябре составила 1,6% (57,2 млрд руб.) против 2,4% (85,1 млрд руб.) во втором квартале и 2,8% (95,7 млрд руб.) в первом. Таким образом, показатель вернулся к значениям третьего квартала 2024 года.

Директор по рискам Инго банка Сергей Схимников отмечает, что снижение связано с усилением процедур взыскания и переводом части «трудных» договоров в категорию 90+, что улучшило статистику. В Альфа-банке также сообщили, что роста просрочки не наблюдают.

По мнению старшего директора «Эксперт РА» Ивана Уклеина, улучшение обусловлено в основном действиями банков, а не изменением дисциплины заемщиков. Жесткая политика ЦБ и ограничения долговой нагрузки сократили выдачи новых кредитных карт, что повысило качество заемщиков, добавляет аналитик «Риком-Траст» Олег Абелев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Карточные кредиты вернули себе качество».