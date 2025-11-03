Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в матче премьер-лиги

Баскетбольный клуб «Динамо-Курск» победил в домашнем матче «Спарта энд К» в шестом туре премьер-лиги. Игра в спортивно-концертном комплексе (СКК) Курска завершилась со счетом 88:52.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Наиболее результативной в составе курской команды стала Яна Эльберг, набравшая 19 очков и четыре подбора. Капитан команды Ольга Фролкина добавила 12 очков, а бельгийская легионерка Киара Линкенс отметилась 11 очками.

Ранее курская команда победила «Самару» дома и в гостях. Следующая игра курского «Динамо» — против екатеринбургского УГМК — состоится 6 ноября . Игра пройдет на выезде и начнется в 17:00

Юрий Голубь