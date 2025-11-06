Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Комиссия спортсменов ОКР попросила выбрать Bosco официальным поставщиком формы

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) попросила министра спорта Михаила Дегтярева выбрать компанию Bosco в качестве официального экипировщика национальных команд. Данный вопрос был поднят в ходе форума «Россия — спортивная держава».

Владлена Бобровникова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Именно в этой форме многие из нас одерживали победы на Олимпийских играх, она ассоциируется у всех с триумфом российского спорта»,— сказала председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова. По ее словам, российские атлеты «будут очень рады», если господин Дегтярев поддержит эту инициативу.

С 2001 по 2017 год Bosco был официальным поставщиком формы для национальных сборных. Затем ОКР начал сотрудничать с компанией Zasport, соглашение с которой было досрочно расторгнуто в июле.

Таисия Орлова

